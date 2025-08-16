Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025 | 14º
Rosario Central quiere levantar vuelo ante Deportivo Riestra en el Gigante

El Canalla todavía no encuentra regularidad en el Clausura, mientras que el Malevo intentará recuperarse tras su derrota con Defensa y Justicia. Se miden desde las 18.30.

Hoy 08:02

Rosario Central y Deportivo Riestra se medirán este sábado desde las 18.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Los de Ángel Di María quieren dar un paso firme en su casa para mantenerse en lo más alto de la tabla anual, mientras que los de Gustavo Benítez buscarán volver a sumar para no perder terreno en la zona B.

El Canalla llega con números que dejan un sabor agridulce: todavía no perdió en el Clausura, pero apenas consiguió una victoria y tres empates. Con el aporte de su máxima figura, Di María, el equipo rosarino intentará reencontrarse con su mejor versión para consolidarse en los puestos de playoff.

En la vereda de enfrente, Riestra viene de caer ante Defensa y Justicia, resultado que lo privó de quedar como líder de su grupo. A eso se le suma la eliminación en Copa Argentina a manos de Racing, por 3 a 0. Sin embargo, el Malevo mantiene la ilusión de pelear por un lugar en la próxima fase y sabe que puntuar en Rosario sería clave.

El choque en el Gigante promete ser intenso: Central quiere hacerse fuerte en casa y Riestra, dar el golpe para seguir soñando.

