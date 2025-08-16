Ingresar
En vivo: Rosario Central quiere levantar vuelo ante Deportivo Riestra en el Gigante

El Canalla todavía no encuentra regularidad en el Clausura, mientras que el Malevo intentará recuperarse tras su derrota con Defensa y Justicia. Se miden desde las 18.30.

Hoy 19:17
Rosario Central Riestra
Rosario Central festejo

Rosario Central y Deportivo Riestra se medirán este sábado desde las 18.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Los de Ángel Di María quieren dar un paso firme en su casa para mantenerse en lo más alto de la tabla anual, mientras que los de Gustavo Benítez buscarán volver a sumar para no perder terreno en la zona B.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Deportivo Riestra

