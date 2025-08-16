En vivo: Rosario Central quiere levantar vuelo ante Deportivo Riestra en el Gigante

El Canalla todavía no encuentra regularidad en el Clausura, mientras que el Malevo intentará recuperarse tras su derrota con Defensa y Justicia. Se miden desde las 18.30.

Hoy 19:17

Rosario Central y Deportivo Riestra se medirán este sábado desde las 18.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Los de Ángel Di María quieren dar un paso firme en su casa para mantenerse en lo más alto de la tabla anual, mientras que los de Gustavo Benítez buscarán volver a sumar para no perder terreno en la zona B.

