Vélez e Independiente chocan en Liniers con la necesidad de ganar

El Fortín y el Rojo atraviesan rachas negativas y buscarán sumar de a tres en el Clausura. Se miden desde las 20.30 en el Estadio José Amalfitani.

Hoy 08:08

Vélez e Independiente se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Será un duelo cargado de urgencias: los de Julio Vaccari todavía no pudieron festejar en el torneo y los de Guillermo Barros Schelotto intentarán volver al triunfo.

El Fortín arrastra una racha preocupante de cuatro partidos sin ganar ni convertir goles, con empates ante Platense e Instituto y derrotas frente a San Lorenzo y Universidad de Chile en la Sudamericana. Además, viene de igualar 0 a 0 con Fortaleza en la ida de octavos de la Libertadores, por lo que no podrá descuidar el partido de vuelta del martes.

Del otro lado, el Rojo también llega golpeado: apenas suma dos puntos en la zona B, producto de empates con Sarmiento y River, y acumula cuatro compromisos sin conocer la victoria. La derrota 1 a 0 en Chile frente a la U en la Copa Sudamericana obliga a Independiente a pensar también en la revancha del miércoles, donde deberá dar vuelta la serie.

En un cruce entre equipos históricos, los dos buscarán cortar con las sequías para no perder pisada en la tabla y encarar con confianza sus desafíos continentales.