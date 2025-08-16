Messi entró en el complemento y le dio la victoria al Inter Miami ante el campeón Galaxy

El equipo de Javier Mascherano mejoró en el segundo tiempo con el ingreso de los argentinos y se quedó con el duelo por 3 a 1 en el Chase Stadium.

Hoy 23:00

Una vez más Messi, siempre Messi. El 10 ingresó el 2T, con IMCF en ventaja, lo empataron y apareció en todo su esplendor. Golazo para poner en ventaja a su equipo y asistencia de taco para que Suárez liquide el partido. Enorme nuevamente el GOAT que se recuperó de una lesión que lo dejó fuera de las canchas durante dos semanas. Jordi abrió el marcador tras un pase deluxe de Busquets y Paintsil igualó transitoriamente para LA Galaxy.

IMCF salió enchufado y no tardó en pegar el primer aviso. Jordi Alba metió un pase bárbaro para Luis Suárez, que la bajó de pecho pero no pudo darle buena dirección. Después, Fafà Picault se animó de media distancia y obligó al serbio Micovic a lucirse. Y enseguida, tras otro centro del haitiano, Allende la dejó pasar y el Pistolero quedó mano a mano: zurdazo forzado y la pelota dio en el palo.

El equipo de Javier Mascherano no aflojó y siguió apretando arriba. La más clara llegó en una jugada de pizarrón: pase de Cremaschi, taco de lujo de Suárez y Telasco Segovia la mandó a guardar. Leo y De Paul lo festejaron, pero la euforia se apagó rápido: el VAR lo anuló por offside del venezolano en el arranque de la jugada.

El gol legítimo cayó justo antes del descanso. Sergio Busquets metió un pase deluxe, Jordi Alba sorprendió apareciendo por la derecha y, con zurdazo al primer palo, clavó el 1-0. Ventaja merecida para un Inter Miami que fue muy superior en el PT.

En el inicio del ST Mascherano mandó a Messi -dos semanas out por lesión- y a De Paul a la cancha y el estadio se vino abajo -Segovia y Allende, afuera-. En la primera Leo la mandó dos metros afuera, pero ya avisaba. En la segunda la tuvo frente al arco y se fue apenas desviada. La tercera pegó en un defensor, parecía estar negado el gol para el Diez.

Todo parecía tranquilo para los locales, hasta que Joseph Paintsil se inventó un jugadón, expuso a Weigandt y Luján y definió con un misil -y un tanto de responsabilidad de un Ustari que aún no da garantías tras su inactividad- e igualó el partido. Una vez más... 'Messi to the rescue'.

Pase de Leo a Suárez, bombazo y atajadón de Micovic, que con el paso de los minutos se iba convirtiendo en una de las figuras de la cancha. Baltasar Rodríguez probó de lejos y nuevamente el serbio con una gran estirada la mandó al córner.

Pero nuevamente Messi rescató a Inter Miami, en un partido que empezaba a complicarse por el gran trabajo de su arquero, se inventó una jugada con su sello. Dejó en el camino a rivales y definió con una leve comba abajo, inatajable para tomar la ventaja. A los pocos minutos tras una linda jugada de De Paul, asistió de taco a Luis Suárez para poner el 3-1 final.

Ahora el equipo rosa, con muchas chances de tener a Messi desde arranque, jugará el miércoles un mata-mata ante Tigres de México (miércoles 20/8, 8 PM ET), en busca de un lugar en las semis de la Leagues Cup. Los angelinos se vuelven con una nueva derrota y siguen hundidos en el fondo de la MLS, curiosamente a menos de un año de conseguir su sexta estrella de MLS.