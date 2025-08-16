Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025 | 14º
X
Locales

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 21 grados para este sábado

La jornada comenzó con 14.3º en el registro de las 6 de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias en la provincia.

Hoy 07:17

Este sábado en Santiago del Estero comenzó con una temperatura de 14.03 grados a las 6 de la mañana, según el registro oficial. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, aunque algunas nubes podrían mantenerse en el cielo durante el resto del día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La temperatura mínima estimada es de 13 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 21 grados en horas de la tarde.

Por el momento, el organismo no anticipa la llegada de lluvias, por lo que se espera un día estable en materia climática para toda la región.

TEMAS Clima en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En una rafaga sobre el final, Tigre amargó a Racing y se lo dio vuelta en el Cilindro de Avellaneda
  2. 2. Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”
  3. 3. Secuestraron en la Ruta 34 una moto robada hace tres años en Capital
  4. 4. Monte Quemado: clausuran el puesto de un tucumano al detectarle 25 kilos de milanesas elaboradas con papel higiénico
  5. 5. MotoGP: Marco Bezzecchi consigue la pole en el Gran Premio de Austria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT