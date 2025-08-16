Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 21 grados para este sábado

La jornada comenzó con 14.3º en el registro de las 6 de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias en la provincia.

Hoy 07:17

Este sábado en Santiago del Estero comenzó con una temperatura de 14.03 grados a las 6 de la mañana, según el registro oficial. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, aunque algunas nubes podrían mantenerse en el cielo durante el resto del día.

La temperatura mínima estimada es de 13 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 21 grados en horas de la tarde.

Por el momento, el organismo no anticipa la llegada de lluvias, por lo que se espera un día estable en materia climática para toda la región.