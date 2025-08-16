Morena Rial fue expulsada de un boliche tras protagonizar una violenta pelea a los botellazos

El incidente ocurrió en un local bailable de San Telmo y requirió la intervención de la policía. La mediática atraviesa además una complicada situación judicial.

Hoy 07:34

Morena Rial volvió a quedar en el centro de la polémica. Apenas un día después de declarar en la causa que la investiga por un robo en Castelar, la hija de Jorge Rial fue echada de un boliche porteño luego de protagonizar una violenta pelea con otra joven, que terminó con la intervención policial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio tuvo lugar en el local bailable Kapital, en el barrio de San Telmo, donde, según trascendió, Morena se enfrentó “a los botellazos” con una chica a quien acusó de intentar conquistar a su pareja.

Cómo fue la pelea en el boliche

En el programa LAM, Ángel de Brito mostró un video del hecho en el que se observa el inicio del conflicto. Según las imágenes, Morena increpó a la joven con la frase: “¿Qué te pasa con mi guacho?”, luego la roció con agua en la cara y finalmente arrojó una botella, lo que desató golpes y empujones. La seguridad del lugar intervino rápidamente y desalojó a todos los involucrados.

Sin embargo, el escándalo continuó en la puerta. Testigos aseguraron que, junto a un grupo de amigos, Morena golpeó durante más de media hora la reja de acceso al boliche, que había sido cerrada para impedir su reingreso. La policía se hizo presente para identificar a los participantes y controlar el disturbio.

Un nuevo escándalo en su historial

Si bien los forcejeos posteriores fueron protagonizados por sus acompañantes, los testigos señalaron que Morena habría iniciado la pelea con sus provocaciones. Este nuevo episodio se suma a una larga lista de controversias que mantienen a la mediática bajo la atención pública, tanto en el ámbito judicial como en su vida personal.