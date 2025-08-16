Dalila confirmó que es “amiga con derechos” de El Polaco y lanzó fuertes críticas a Barby Silenzi

La cantante de cumbia reveló detalles de su vínculo con el músico y respondió a los cuestionamientos de la ex pareja del artista.

Hoy 07:47

La separación entre Ezequiel “El Polaco” y Barby Silenzi sigue generando repercusión en el mundo de la farándula. En medio de los rumores por la cercanía del cantante con Dalila, la “diosa del verbo amar” rompió el silencio y confirmó cuál es la relación que mantiene con el músico.

“Somos amigos con derecho a roce. No recuerdo si los roces fueron una sola vez. Me gusta El Polaco porque es un tipo humilde”, confesó Dalila en una entrevista, aunque aclaró que no llegaría a casarse con él porque conoce su manera de ser.

Dalila habló de El Polaco y no ocultó su atracción

La cantante aseguró que siente un gran cariño por el intérprete de cumbia: “Te adoro, somos muy pero muy amigos, pero no al punto que algunos creen”. Consultada sobre si tendría una relación íntima con él, fue contundente: “¿Quién le diría que no?”.

Dalila también contó que mantiene un vínculo de confianza con el músico: “Somos amigos y nos contamos un montón de cosas. La última vez me llamó para ir a su cumpleaños”.

Críticas a Barby Silenzi

La artista apuntó además contra la ex pareja de El Polaco, con declaraciones que no pasaron desapercibidas:

“No sé por qué la ex me reclamó a mí, cuando le tenía que haber reclamado a él. Andá y hablá con él. No me voy a poner a la altura de ella”.

En ese sentido, lanzó un comentario filoso: “Teniendo hijos, ¿se olvida que todo queda archivado? ¿Y cuando los hijos vean de lo que trabajaba su mamá?”.

Su postura sobre las relaciones

Finalmente, Dalila dejó en claro que apuesta por la independencia:

“No sostengo hombres que no sean mis hijos. Si la mujer tiene ganas de aguantar, es tema suyo. Por eso vivo sola también. A muchos no les gusta mi trabajo: arrancan amorosos porque no me conocen, pero después…”.