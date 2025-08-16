Taller "Pintando con Burbujas": una propuesta creativa para niños en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario invita a los más pequeños a participar de una actividad artística única, gratuita y llena de diversión.

Hoy 08:20

Este martes 19 y jueves 21 de agosto, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) ofrecerá el Taller de Arte "Pintando con Burbujas", una propuesta dirigida a niños de 5 a 11 años, que se desarrollará de 19:00 a 20:30 hs. Durante este taller, los participantes tendrán la oportunidad de experimentar con una técnica novedosa, utilizando burbujas de jabón mezcladas con pintura para crear sus propias obras de arte.

La actividad, que promete ser tanto divertida como educativa, busca fomentar la creatividad de los niños a través de la experimentación con colores y formas. Además de estimular su imaginación, esta propuesta permite que los pequeños se conecten con el arte de una manera completamente original y entretenida.

Las inscripciones ya están abiertas en el Centro Cultural del Bicentenario y se pueden realizar de lunes a viernes, de 9 a 13 hs, o bien de manera telefónica llamando al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Cabe destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse con anticipación.