Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025 | 14º
X
Mundo

Zelenski y Trump se reunirán en Washington para discutir los próximos pasos hacia la paz en Ucrania

El presidente ucraniano confirmó su encuentro con el mandatario estadounidense tras la cumbre entre Trump y Putin en Alaska. La charla abordará una salida trilateral al conflicto.

Hoy 08:33

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con Donald Trump el próximo lunes en Washington para abordar los detalles sobre el conflicto en Ucrania, tras la cumbre entre el mandatario estadounidense y el presidente ruso, Vladimir Putin.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su cuenta de X, Zelenski reveló que Trump le compartió los principales puntos de la conversación mantenida con Putin en Alaska, una reunión que dejó más preguntas que respuestas sobre el futuro del conflicto.

Durante su exposición, Zelenski destacó la importancia de la influencia de Estados Unidos en el proceso de paz y reafirmó el compromiso de Ucrania para trabajar en conjunto con sus aliados para lograr la paz. "El presidente Trump me informó sobre su reunión con Putin y los puntos clave que trataron. Es crucial que la fuerza de Estados Unidos influya en el desarrollo de la situación", señaló el líder ucraniano.

Además, Zelenski expresó su apoyo a la propuesta de Trump de organizar una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia para discutir los temas clave del conflicto. Según el presidente ucraniano, este formato sería adecuado para tratar los aspectos más complejos de la guerra.

El mandatario ucraniano también subrayó que los líderes europeos deben estar involucrados en cada etapa del proceso de paz para garantizar seguridad fiable para Ucrania. "Es esencial que los europeos participen para proporcionar garantías de seguridad junto con Estados Unidos", destacó Zelenski.

El lunes, Zelenski viajará a Washington para detallar los próximos pasos hacia la paz en una reunión clave con Trump. Agradeció la invitación y señaló que la cooperación con los socios internacionales sigue siendo fundamental para encontrar una solución al conflicto que ha devastado su país.

TEMAS Donald Trump Volodímir Zelenski

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En una rafaga sobre el final, Tigre amargó a Racing y se lo dio vuelta en el Cilindro de Avellaneda
  2. 2. Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”
  3. 3. Secuestraron en la Ruta 34 una moto robada hace tres años en Capital
  4. 4. Monte Quemado: clausuran el puesto de un tucumano al detectarle 25 kilos de milanesas elaboradas con papel higiénico
  5. 5. MotoGP: Marco Bezzecchi consigue la pole en el Gran Premio de Austria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT