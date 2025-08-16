Sin Bandera regresa a la Argentina: 25 años de historia musical en “Escenas Tour”

El regreso del dúo más esperado se concretará el 14 de febrero en Buenos Aires, en una gira para celebrar sus 25 años de carrera.
El icónico dúo Sin Bandera, conformado por Leonel García y Noel Schajris, volverá a pisar suelo argentino para llevar a cabo su gira “Escenas Tour”, que celebra un cuarto de siglo de éxitos, baladas y emociones que marcaron a miles de seguidores. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, se presentarán en el Arena de Buenos Aires. Las entradas generales estarán disponibles a partir del martes 19 de agosto a las 13 hs.
Durante esta velada cargada de nostalgia y sentimientos, los fans podrán disfrutar de sus más grandes éxitos, como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, entre otros. Además, la banda prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo a finales de este año, el cual marcará el inicio de su gira mundial en 2026.
La gira de Sin Bandera no se limitará a Buenos Aires, ya que también recorrerán diversas ciudades del país: el 16 de febrero estarán en el Anfiteatro de Rosario, el 18 en el Arena Maipú de Mendoza y el 19 en el Quality Arena de Córdoba. Esta será una oportunidad única para revivir los primeros días de la banda y celebrar juntos su legado musical.