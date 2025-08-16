Ingresar
Morena Rial y Carmen Barbieri protagonizaron un escandaloso cruce: acusaciones, insultos y amenazas

El enfrentamiento entre la influencer y la conductora de Canal 9 podría terminar en los tribunales tras un intercambio de agresivas palabras.

Hoy 08:53

Morena Rial y Carmen Barbieri se enfrascaron en un intenso enfrentamiento verbal que tuvo lugar tras un comentario de la conductora sobre la pelea de la influencer en un boliche de San Telmo. Lo que comenzó como una intervención en el programa de Canal 9 se transformó rápidamente en un intercambio de agravios que podría llevar a consecuencias legales.

Barbieri, al abordar el tema de la pelea en el boliche, no dudó en descalificar a Morena, llamándola "chorra", "vaga" y "parásita". Pero lo que no esperaba la conductora fue la furiosa respuesta de la mediática, quien no solo la atacó con una serie de insultos, sino que también revivió un viejo escándalo relacionado con Federico Bal. "Pichón de ballena gorriada toda tu vida", dijo Morena, haciendo referencia a su comportamiento, y continuó con insultos más fuertes, incluyendo una referencia a su edad: "¡Anciana decrépita!".

El cruce no se detuvo allí, y Morena siguió con sus ataques personales, lo que llevó a la conductora a enfurecerse aún más. En medio de la discusión, la influencer también amenazó con llevar el caso a la Justicia, en un episodio que, según indican los especialistas, podría acarrear consecuencias legales para ambas.

