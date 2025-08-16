Sin el Dibu Martínez, el Aston Villa igualó sin goles ante el Newcastle

Por la primera jornada de la Premier League, no hubo goles en el estadio Villa Park.

El Aston Villa debutó en la Premier League 2025/26 con un empate sin goles frente al Newcastle, en un partido disputado en Villa Park que tuvo como gran novedad la ausencia de Emiliano “Dibu” Martínez bajo los tres palos.

El arquero de la Selección Argentina no fue de la partida debido a una suspensión que arrastraba desde la última fecha de la temporada pasada, cuando fue expulsado ante Manchester United. En su lugar, el recién llegado Marco Bizot se hizo cargo de custodiar el arco del equipo dirigido por Unai Emery.

El encuentro fue discreto y con escasas situaciones de peligro. Para colmo, el local sufrió la expulsión de Ezri Konsa en el segundo tiempo, tras una falta sobre Anthony Gordon que evitó una ocasión manifiesta de gol.

En lo que viene, el Aston Villa visitará a Brentford por la segunda fecha, mientras que el Newcastle tendrá una dura prueba recibiendo a Liverpool.