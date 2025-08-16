Detuvieron al influencer brasileño Hytalo Santos y a su marido: los acusan de explotación infantil

El arresto se produjo en una vivienda del Gran San Pablo. La Justicia los investiga por presunta participación en la creación de contenido con menores y tráfico de personas.

Hoy 09:49

El reconocido influencer brasileño Hytalo Santos fue detenido junto a su esposo, Israel Nata Vicente, en una vivienda de Carapicuíba, en el Gran San Pablo, acusado de explotación infantil. El operativo policial se concretó este viernes, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia desde 2024.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El escándalo estalló tras la denuncia pública del youtuber Felca, quien en un video difundido el 6 de agosto habló de casos de “adultización” de niños y adolescentes e involucró a Santos en la creación de ese tipo de contenido. La exposición reavivó una causa judicial que ya estaba en curso por denuncias de vecinos del condominio donde residía la pareja, quienes afirmaban haber visto adolescentes en topless y en fiestas con alcohol dentro de la propiedad.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

El jueves 14 de agosto, la policía ingresó por la fuerza en la casa de Santos y Vicente con una orden de allanamiento. Durante el procedimiento incautaron una computadora, ocho teléfonos celulares y un vehículo de lujo.

El juez Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, del Tribunal de la Comarca de Bayeux Nº2, emitió las órdenes de arresto y sostuvo que existen “fuertes indicios” de tráfico de personas, explotación sexual y trabajo infantil artístico irregular, con la producción de videos destinados a redes sociales.

La defensa de Hytalo Santos

El abogado de la pareja, Sean Abib, adelantó que presentará un hábeas corpus para obtener la liberación de sus defendidos. “Reafirmamos la inocencia de Hytalo Santos, que siempre se puso a disposición de las autoridades. La defensa está siguiendo el caso de forma atenta y responsable, confiando en el debido proceso legal y en la sensatez del Poder Judicial”, señaló en un comunicado.

El caso, que involucra a un influencer con miles de seguidores en Brasil, generó una gran repercusión en redes sociales y mantiene en vilo a la comunidad digital.