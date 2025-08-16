Tragedia en Santa Fe: una explosión en un taller de herrería dejó un muerto y un herido grave

El accidente ocurrió el viernes en la localidad de Fray Luis Beltrán mientras los operarios realizaban tareas de reparación de un compresor.

Hoy 09:56

El fatal accidente sucedió durante la tarde del viernes en un taller de herrería en Santa Fe, cuando cuatro trabajadores realizaban tareas de mantenimiento en un compresor. Según indicaron fuentes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Fray Luis Beltrán, mientras soldaban una pieza de la máquina, se produjo una acumulación de gases que generó una explosión, afectando principalmente a dos de los operarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La víctima fatal murió de manera instantánea debido a la violencia de la explosión, lo que impidió que pudieran brindarle asistencia médica. El segundo hombre, que también fue alcanzado por la onda expansiva, sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital de San Lorenzo, aunque hasta el momento no se ha actualizado su estado de salud. Los otros dos operarios que se encontraban en el taller resultaron ilesos.

El incidente ha dejado consternada a la comunidad local, y las autoridades continúan investigando las causas que provocaron la acumulación de gases y la posterior explosión.