Tras una discusión le disparó a un cantante callejero en silla de ruedas

Impactante video. La víctima es un conocido artista callejero. La defensa del atacante indicó que se trató de un acto de legítima defensa.

Hoy 11:14

La Fiscalía del Condado de King, en Seattle – Estados Unidos, ha publicado un video de un tiroteo en el paseo marítimo que, según la fiscalía, ocurrió tras una pelea por acusaciones de "robo".

El incidente ocurrió el 31 de julio cerca del número 1101 de Alaskan Way, en el centro de Seattle.

Según los cargos presentados el 5 de agosto, Gregory William Timm, de 32 años, afirmó que la víctima, un hombre de 68 años en silla de ruedas, se hacía pasar por militar en público.

"El acusado se acercó a la víctima, quien se encontraba en silla de ruedas en el paseo marítimo, cerca de Starbucks, y le exigió que presentara una identificación para demostrar su condición de militar", escribió la fiscal adjunta principal Elaine Lee en los documentos de la acusación.

Mientras la víctima sacaba su billetera, el acusado le sustrajo una insignia militar de sus pertenencias. Esto provocó que la víctima se armara con un cuchillo.

Los investigadores afirmaron que Timm continuó exigiendo la identificación militar de la víctima, y esta sacó una pistola de airsoft de una funda.

"Antes de que la víctima pudiera hacer nada con ella, Timm sacó su pistola, la apuntó y le disparó a quemarropa en el pecho", escribió Lee.

"Timm extiende el brazo derecho, retrocede un par de pasos y dispara una bala", indica un informe policial. Luego guardó el arma en su bolso y esperó a la policía con las manos en alto, según los cargos.

El video, proporcionado a KOMO News por la fiscalía mediante una solicitud de divulgación pública, parece respaldar esta secuencia de hechos.

En las imágenes, grabadas desde dos ángulos diferentes por distintos testigos, se ve a Timm exigiendo una identificación militar y moviéndose alrededor de la víctima con agitación. En el segundo video, se ve claramente a Timm sacando una pistola, levantándola y disparándole a la víctima en el pecho mientras los transeúntes gritan y corren.

Luego se ve a Timm con las manos en la cabeza mientras la policía lo cachea.

Timm, el presunto tirador, fue arrestado por agentes en el lugar de los hechos. Durante la audiencia inicial, su abogado defensor le dijo al juez que, dado que la víctima sacó primero un cuchillo, Timm alegaría defensa propia.

La última información pública sobre la víctima fue que se encontraba en estado grave pero estable.

Kelsey Reidt, quien trabaja en la zona costera, dijo que ve al hombre que recibió el disparo casi a diario.

"Es un cliente habitual", dijo Reidt. "Suele tocar música y animar la zona costera".

El alcalde de Seattle, Bruce Harrell, habló con KOMO News sobre la situación en la ribera cuando ocurrió.

“Este fue un incidente intencional entre dos personas, por lo que seguiremos asegurándonos de que nuestra policía y personal de seguridad estén presentes”, declaró el alcalde. “Retiramos unas cinco armas de fuego de la calle al día (más de 2000 al año), así que estamos haciendo todo lo posible. Esperamos que esto sea solo una excepción, ya que queremos la seguridad de todos”.