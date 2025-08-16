Central Córdoba va por un nuevo festejo en el "Madre de Ciudades" frente a Barracas Central

El Ferroviario que viene de ganar en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, enfrenta al Guapo por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se miden desde las 16:15. Escúchalo por Radio Panorama.

Central Córdoba y Barracas Central se enfrentarán desde las 16:15 en el estadio Único Madre de Ciudades, en un choque correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con el objetivo común de sumar para seguir prendidos en la tabla.

El Ferroviario, dirigido por Omar De Felippe, viene de igualar 1-1 ante Newell’s en la jornada pasada por el Torneo Clausura y acumula una racha irregular de un triunfo y dos empates en sus últimos tres partidos. En ese tramo convirtió cuatro goles y recibió tres. La misión ahora será volver a hacerse fuerte de local, donde mantiene un invicto en lo que va del campeonato. Respecto a su último duelo, viene de enfrentar por Copa Sudamericana a Lanús en donde ganó por 1 a 0.

Por el lado del Guapo, el panorama es distinto. El equipo porteño arriba con la confianza en alza tras golear 3-1 a Aldosivi en la fecha anterior. En sus últimas tres presentaciones cosechó dos triunfos y una derrota, con un total de siete goles a favor y cinco en contra. Además, fuera de casa mostró solidez, ganando todos sus compromisos como visitante.

El historial reciente favorece a los santiagueños, que registran un triunfo y tres empates en los últimos cuatro cruces ante Barracas. El más cercano fue el pasado 11 de febrero, en el Apertura 2025, cuando empataron 3-3 en un duelo vibrante.