En un entretenido duelo, Central Córdoba y Barracas igualaron en el "Madre de Ciudades"

El Ferroviario tuvo un mejor segundo tiempo, reaccionó y empató 1 a 1 por el Torneo Clausura, en la previa al duelo con Lanús por la Sudamericana.

Hoy 18:45
Central Córdoba Barracas Central

En un duelo entretenido, Central Córdoba consiguió un empate valioso en el Madre de Ciudades tras igualar 1 a 1 con Barracas Central, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto santiagueño volvió a mostrar carácter para reaccionar en el segundo tiempo y estirar su invicto en el campeonato.

El Guapo golpeó primero a los 16 minutos de la etapa inicial con un verdadero golazo de Ruiz, que puso en ventaja a la visita. Con ese resultado, Barracas se fue al descanso arriba en el marcador.

En el complemento, Omar De Felippe movió el banco y encontró la reacción. A los 14 minutos, tras un tiro de esquina, Abascia ganó en las alturas, su cabezazo fue rechazado sobre la línea y en el rebote el propio defensor empujó la pelota para establecer el empate. El tramo final fue intenso, aunque ninguno de los dos equipos logró desnivelar.

Con esta igualdad, el Ferroviario quedó 7° con 7 puntos, producto de una victoria y cuatro empates. Ahora la mente del equipo estará puesta en el duelo copero del jueves, cuando enfrente a Lanús por la Copa Sudamericana, en la vuelta de los octavos de final. Luego, por el torneo local, visitará a Belgrano en Córdoba por la fecha 6.

