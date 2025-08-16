En un entretenido duelo, Central Córdoba y Barracas igualaron en el "Madre de Ciudades"

El Ferroviario tuvo un mejor segundo tiempo, reaccionó y empató 1 a 1 por el Torneo Clausura, en la previa al duelo con Lanús por la Sudamericana.
En un duelo entretenido, Central Córdoba consiguió un empate valioso en el Madre de Ciudades tras igualar 1 a 1 con Barracas Central, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto santiagueño volvió a mostrar carácter para reaccionar en el segundo tiempo y estirar su invicto en el campeonato.
El Guapo golpeó primero a los 16 minutos de la etapa inicial con un verdadero golazo de Ruiz, que puso en ventaja a la visita. Con ese resultado, Barracas se fue al descanso arriba en el marcador.
En el complemento, Omar De Felippe movió el banco y encontró la reacción. A los 14 minutos, tras un tiro de esquina, Abascia ganó en las alturas, su cabezazo fue rechazado sobre la línea y en el rebote el propio defensor empujó la pelota para establecer el empate. El tramo final fue intenso, aunque ninguno de los dos equipos logró desnivelar.
Con esta igualdad, el Ferroviario quedó 7° con 7 puntos, producto de una victoria y cuatro empates. Ahora la mente del equipo estará puesta en el duelo copero del jueves, cuando enfrente a Lanús por la Copa Sudamericana, en la vuelta de los octavos de final. Luego, por el torneo local, visitará a Belgrano en Córdoba por la fecha 6.