Güemes perdió un duelo clave ante All Boys en la Isla y se complica con el descenso

El Gaucho cayó 2 a 1 como local por la fecha 27 de la Primera Nacional. Monserrat falló desde los doce pasos y el equipo santiagueño sigue complicado en la zona baja.

Hoy 18:15

Otra vez en casa, Güemes no pudo sumar y terminó sufriendo una derrota que lo deja en una situación delicada. En la Isla, el equipo santiagueño perdió 2 a 1 ante All Boys, en un partido donde el penal fallado por Nicolás Monserrat en el segundo tiempo marcó un antes y un después en el desarrollo.

La visita se puso en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con el tanto de Juan Pablo Passaglia, que aprovechó para abrir el marcador.

En el complemento, el Gaucho tuvo la gran oportunidad de igualar cuando el árbitro Fabricio Llobet sancionó un penal. Monserrat ejecutó y el arquero Roberto Ramírez atajó, pero el juez mandó repetir por adelantamiento. En la segunda chance, el defensor volvió a fallar y envió la pelota por encima del travesaño, tal como le había ocurrido frente a Maipú semanas atrás.

El partido se detuvo por incidentes tras esa jugada y Güemes nunca pudo recuperar el ritmo. Para colmo, en el cierre, Bovone estiró la ventaja a los 45+8’ para All Boys. Apenas un minuto más tarde, Álvarez descontó para el local y selló el 2 a 1 definitivo, que dejó un sabor amargo y mucha preocupación en los hinchas.

Con esta caída, el Gaucho volvió a perder en la Isla y quedó 16° con 27 puntos, producto de 4 victorias, 15 empates y 8 derrotas. En la próxima fecha, visitará a Arsenal en Sarandí, en un cruce clave pensando en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional.