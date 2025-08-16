Milei celebró la candidatura de Bullrich y lanzó una polémica frase sobre los "kukas"

El presidente expresó su apoyo a la ministra de Seguridad en su campaña para el Senado, generando controversia con su mensaje en redes sociales.

Hoy 11:45

El presidente Javier Milei dedicó un mensaje cargado de entusiasmo y polémica a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien competirá en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En su cuenta de X, Milei celebró la candidatura de Bullrich por La Libertad Avanza, usando un término polémico: "¡VAAAAAAAAMOOOOOO...!!!! Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este mensaje se dio en respuesta al anuncio de Bullrich de su candidatura a Senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde reafirmó su compromiso con la construcción de un país "próspero, libre y ordenado". En su mensaje, la funcionaria también expresó que su decisión de presentarse a las elecciones es parte de su lucha por un futuro mejor, en línea con los valores de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Milei.

El cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre se acerca, con un plazo límite este domingo 17 de agosto a la medianoche. La Libertad Avanza está apostando a fortalecer su presencia en el Congreso con figuras de peso, como Bullrich, quien encabezará la lista al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, y José Luis Espert, quien liderará la lista a Diputados por la provincia de Buenos Aires.

Entre las sorpresas de las listas, se destaca la participación de la exactriz y conductora Karen Reichardt, quien ocupará el segundo lugar en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Además, Agustín Monteverde, economista cercano a la ministra de Seguridad, se sumará a la lista en CABA.

Mientras tanto, el peronismo también intensifica las negociaciones para cerrar las listas y evitar conflictos internos en la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, se han reunido figuras clave del gobierno y del PRO, aunque con algunas ausencias, como la del diputado Diego Santilli.