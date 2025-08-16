En un show de goles, River le ganó a Godoy Cruz en el Monumental, manda en la Zona B y llega afilado para la Libertadores

El Millonario goleó 4 a 2 al Tomba por la quinta fecha del Clausura como local y ya se enfoca en la vuelta ante Libertad de Paraguay.

Hoy 20:50

En medio de la serie de Copa Libertadores ante Libertad, River Plate afrontó un compromiso exigente por el Torneo Clausura con un equipo alternativo, pero no perdió su esencia. En el Monumental, el conjunto de Marcelo Gallardo se impuso 4-2 a Godoy Cruz y quedó como líder de la Zona B, mostrando que aun con suplentes mantiene su poderío ofensivo.

El inicio fue electrizante. Sebastián Driussi abrió la cuenta para el Millonario, pero rápidamente Auzmendi lo empató para la visita. A los 20 minutos, Giuliano Galoppo aprovechó un rebote y puso el 2-1, aunque otra vez Auzmendi igualó de penal tras una infracción sobre Altamira. Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, Galoppo volvió a aparecer con un cabezazo perfecto y firmó el 3-2 parcial.

En el complemento, River salió decidido a liquidar la historia. Apenas a los 3 minutos, Driussi volvió a marcar con una exquisita definición picando la pelota tras un error defensivo de Godoy Cruz. Ese tanto fue un golpe de nocaut para el Tomba, que ya no tuvo reacción.

Con este triunfo, el Millonario se consolida en la cima de la Zona B y llega con confianza plena al choque del jueves, cuando reciba a Libertad de Paraguay en la revancha de los octavos de final de la Libertadores, donde buscará asegurar su pase a los cuartos de final.