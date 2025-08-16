En vivo: tras sus compromisos internacionales, River y Godoy Cruz chocan en el Monumental

El Millonario, líder de la Zona B, jugará este domingo desde las 18:30 por la quinta fecha del Clausura. Gallardo guardará titulares para la Libertadores, mientras que el Tomba busca su primera victoria en el torneo.
River Plate afrontará un nuevo compromiso en el Torneo Clausura 2025 este domingo 17 de agosto, cuando reciba a Godoy Cruz en el estadio Monumental, desde las 18:30, por la quinta fecha de la Zona B. Ambos equipos llegan con poco descanso tras disputar copas internacionales entre semana.
