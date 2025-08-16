Ingresar
En vivo: tras sus compromisos internacionales, River y Godoy Cruz chocan en el Monumental

El Millonario, líder de la Zona B, jugará este domingo desde las 18:30 por la quinta fecha del Clausura. Gallardo guardará titulares para la Libertadores, mientras que el Tomba busca su primera victoria en el torneo.

Hoy 19:54
River Godoy Cruz

River Plate afrontará un nuevo compromiso en el Torneo Clausura 2025 este domingo 17 de agosto, cuando reciba a Godoy Cruz en el estadio Monumental, desde las 18:30, por la quinta fecha de la Zona B. Ambos equipos llegan con poco descanso tras disputar copas internacionales entre semana.

