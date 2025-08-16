En vivo: Banfield va por la recuperación frente a un Estudiantes entonado

El Taladro buscará recuperarse de la derrota en Córdoba, mientras que el Pincha llega entonado tras su triunfo ante Independiente Rivadavia y por Copa Libertadores. Juegan este domingo desde las 16:15.
Este domingo desde las 16:15, en el estadio Florencio Sola, Banfield y Estudiantes de La Plata se verán las caras por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan con necesidades distintas: el local intentará levantar cabeza, mientras que el visitante busca extender su buen presente.
