Con más obras y entrega de viviendas sociales, Antajé celebró el 225° aniversario de su fundación

Previo al acto central, el Vicegobernador visitó el paraje La Falda, dónde dejaron inaugurada la plazoleta "Juana Dora Gómez".

En representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, acompañado por el comisionado municipal local Javier Díaz, encabezó en la mañana de este sábado el acto oficial por el 225° aniversario de la fundación de Antajé, en el departamento Banda.

Luego, se dirigieron hasta el hogar de la familia de Romina Segura, dónde en nombre del gobernador Zamora, junto con la directora de Promoción Humana del Ministerio de Desarrollo Social, Lic. Cara Donzelli, se hizo entrega de las llaves de una vivienda social a su beneficiaria, de un total de 8 inauguradas hoy, de las 292 construidas por la Comisión Municipal de Antajé.

Entrega vivienda social

Desde allí, las autoridades se trasladaron hasta el acto oficial, donde en su mensaje Silva Neder transmitió los saludos del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y ratificó "el compromiso del Gobierno provincial con la comunidad de Antajé y con la gestión municipal que encabeza el comisionado Javier Díaz, pero también con todas las instituciones intermedias, sociales, culturales, tradicionalistas y educativas de la región".

"La de Antajé, es una de las gestiones municipales que mayor ejecución, dentro de esta jurisdicción, ha efectuado del Programa Provincial de Construcción de Viviendas Sociales, ya que con estas ocho entregadas hoy, llegan a las 292 en total. Sin duda, agradecemos el compromiso muy fuerte de la gestión municipal para poner en territorio ese Programa que en su momento la doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora pusiera en ejecución y que sin duda, con esta gestión municipal, de Antajé ha tenido un fuerte desarrollo", remarcó

Moto entregada

Agregó: "En este sentido, Antajé ha tenido un gran crecimiento urbanístico, ha podido hacer la obra pública con pavimento de calles, enripiado de caminos, gestionando respuestas hídricas y haciendo un trabajo muy fuerte con todas las instituciones intermedias del lugar".

"Aquí también, como en todo Santiago del Estero, en materia educativa, el Gobierno de la Provincia tiene una decisión muy clara partiendo de la premisa que solamente con educación se puede lograr el desarrollo de los pueblos: se hace una fuerte inversión rompiendo asimetrías y dándole las mismas posibilidades educativas en cualquier parte del territorio provincial", puntualizó.

En la oportunidad, se hizo entrega oficialmente al Destacamento Policial N°11 de un motovehículo que se suma a los móviles que integran el sistema de seguridad comunitaria.

Por su parte, el comisionado municipal Díaz, agradeció "la presencia de las autoridades en el aniversario de Antajé y destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Zamora, para que Antajé tenga hoy esta realidad marcada por el progreso y bienestar de su gente".

En este nuevo aniversario de Antajé, acompañaron también: secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; comisionados municipales de Chaupi Pozo, Patricia Véliz; El Aibe, Walter Domínguez y de Negra Muerta, Liz Guzmán, entre otras autoridades, entidades educativas, instituciones intermedias y vecinos.

En el acto, se entregaron decretos de Huésped de Honor y los legisladores la declaración de interés emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia.

En el cierre del acto, se realizó un desfile de instituciones educativas, intermedias y de fuerzas de seguridad por las calles de la localidad.

San Roque

Luego del acto protocolar, el Vicegobernador visitó la parroquia de esta localidad, ya que hoy la comunidad está festejando la fiesta central de San Roque, Patrono de Antajé.