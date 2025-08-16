"Les duele el éxito de una película sin financiamiento del Estado": Javier Milei defendió a Francella tras las críticas de Pablo Echarri

En una posdata, el Presidente sumó: "No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura".

El presidente Javier Milei defendió a Guillermo Francella y elogió la película "Homo Argentum" que protagoniza el actor, tras las críticas de Pablo Echarri.

"La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke). A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)", escribió Milei en su cuenta de X.

En una posdata, el Presidente sumó: "No se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura".

Por otra parte, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari compartió el posteo de Milei. "Por todo esto en la secta Kuka quieren hacerle un boicot a lo que será la película argentina más exitosa de los últimos tiempos. Cuanto más quieran boicotearla, mayor será su éxito", lanzó.

