Espectaculos

Escándalo en Ezeiza: L-Gante no pudo viajar a México porque figura como deudor alimentario

El músico de cumbia 420 fue detenido en migraciones y no logró abordar el avión. En vez de viajar, terminó la noche en un boliche junto a su representante.

Hoy 13:59

El cantante L-Gante protagonizó un escándalo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde este viernes por la noche intentó viajar rumbo a México para cumplir con compromisos laborales. Sin embargo, al llegar a la zona de migraciones, se le impidió la salida del país por figurar como “deudor alimentario, según confirmaron fuentes presentes en el lugar.

La información fue revelada por el periodista Nacho Rivarola, cronista del programa Puro Show (eltrece), que se encontraba en Ezeiza para entrevistarlo. Lejos de mostrarse preocupado, el artista se retiró del aeropuerto acompañado por su representante y fue visto más tarde en un boliche de Zona Sur, donde coincidió con el cantante Jon Z.

Qué pasará con la situación judicial de L-Gante

El músico deberá resolver el inconveniente legal junto a sus abogados durante la próxima semana, ya que de no hacerlo no podrá volver a viajar al exterior. Por el momento, Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, no se pronunció al respecto, aunque en los últimos días había sido noticia por los rumores de reconciliación con el artista.

La relación con Tamara Báez y la respuesta de Wanda Nara

En una entrevista reciente, L-Gante confirmó que decidió darse otra oportunidad con Tamara:

Con Tamara volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Lo primero es la familia. Siempre estuve enamorado de ella. Nunca amé a Wanda”, aseguró en un audio difundido por Los Profesionales de Siempre (Canal 9).

El músico calificó su relación con Wanda Nara como un “pasatiempo” y explicó que desde hacía meses deseaba recomponer el vínculo con la madre de su hija: “Lo que quería es esto que logré ahora. La felicidad me alcanza para hacer cualquier cambio que tenga que hacer”.

Por su parte, Wanda también opinó sobre el tema y sorprendió con su sinceridad: “Ahora volvió con la ex, Elián es así. Nunca le haría un planteo. Lo felicito. Si están enamorados y están bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”.

