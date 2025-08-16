La Libertad Avanza dio a conocer su lista de candidatos para Santiago del Estero

Con Ítalo Cioccolani como candidato a gobernador, el partido La Libertad Avanza formalizó la presentación senadores y diputados nacionales y diputados provinciales.

Hoy 14:18

Representantes de La Libertad Avanza de Santiago del Estero, realizaron la presentación de la lista de candidatos para las próximas elecciones del 26 de octubre.

El listado quedó conformado de la siguiente manera:

Gobernador Ítalo Cioccolani.

Senador nacional 1° Tomás Figueroa

Senador nacional 2° Andrea Jorge

Diputado nacional 1° Laura Godoy

Diputado nacional 2° Matías Faila

Diputados provinciales 1° Bety Luján