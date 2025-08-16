Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025 | 22º
X
País

Oscar Zago adelantó que no apoyará el veto al aumento de jubilaciones ni a la emergencia en discapacidad

El diputado nacional adelantó este sábado que no apoyará el veto al aumento de 7,2% a las jubilaciones ni a la emergencia en discapacidad. Desde el Gobierno sostienen que ambas iniciativas ponen en riesgo el déficit fiscal.

Hoy 14:58

El diputado nacional del MID, Oscar Zago, adelantó este sábado que no apoyará el veto al aumento de 7,2% a las jubilaciones ni a de la emergencia en discapacidad. Desde el Gobierno sostienen que ambas iniciativas ponen en riesgo el déficit fiscal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los legisladores opositores convocaron a una sesión especial para este miércoles 20 de agosto con el objetivo de revertir los vetos del presidente Javier Milei. Allí, el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo -liderado por Zago- acompañará únicamente el rechazo presidencial a la moratoria previsional.

El veto que vamos a acompañar es el de la moratoria previsional”, aseguró en diálogo con Futurock. El legislador sostuvo que las jubilaciones y pensiones son demasiado bajas, “producto de la mala gestión de la moratoria”.

Zago remarcó que votará en contra de la impugnación presidencial al aumento del 7,2% en los haberes de las jubilaciones y pensiones. “En lo personal, voy a rechazar ese veto”, confirmó.

TEMAS Oscar Zago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Monte Quemado: clausuran el puesto de un tucumano al detectarle 25 kilos de milanesas elaboradas con papel higiénico
  2. 2. Secuestraron en la Ruta 34 una moto robada hace tres años en Capital
  3. 3. Mario Lugones, ministro de Salud: “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”
  4. 4. Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para este sábado 16 de agosto: cielo nublado y máxima de 21 grados
  5. 5. Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing por acosar a sus alumnas menores de edad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT