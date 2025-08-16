Oscar Zago adelantó que no apoyará el veto al aumento de jubilaciones ni a la emergencia en discapacidad

El diputado nacional adelantó este sábado que no apoyará el veto al aumento de 7,2% a las jubilaciones ni a la emergencia en discapacidad. Desde el Gobierno sostienen que ambas iniciativas ponen en riesgo el déficit fiscal.

Hoy 14:58

El diputado nacional del MID, Oscar Zago, adelantó este sábado que no apoyará el veto al aumento de 7,2% a las jubilaciones ni a de la emergencia en discapacidad. Desde el Gobierno sostienen que ambas iniciativas ponen en riesgo el déficit fiscal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los legisladores opositores convocaron a una sesión especial para este miércoles 20 de agosto con el objetivo de revertir los vetos del presidente Javier Milei. Allí, el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo -liderado por Zago- acompañará únicamente el rechazo presidencial a la moratoria previsional.

“El veto que vamos a acompañar es el de la moratoria previsional”, aseguró en diálogo con Futurock. El legislador sostuvo que las jubilaciones y pensiones son demasiado bajas, “producto de la mala gestión de la moratoria”.