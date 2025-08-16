Debut con goleada para el Manchester City de Guardiola ante el Wolverhampton

Los Ciudadanos se despacharon con una goleada por 4 a 0 en el inicio de la Premier League.

Hoy 16:33

La Premier League 2025/26 comenzó con la mejor versión del Manchester City, que en su debut superó con contundencia al Wolverhampton por 4 a 0 en condición de visitante. La figura fue Erling Haaland, autor de un doblete, mientras que Reijnders y Cherki también festejaron en su estreno en la liga inglesa.

El partido en el Molineux Stadium tuvo un condimento especial con el homenaje a Diogo Jota, exfutbolista de Liverpool y de los Wolves. En lo futbolístico, los de Pep Guardiola arrancaron con algunas dudas, pero a los 33 minutos apareció Haaland para abrir el marcador tras un centro de Rico Lewis. A los 37´, el neerlandés Reijnders estiró la diferencia con un derechazo preciso.

En el complemento, el City mantuvo la intensidad y volvió a golpear. A los 60 minutos, una gran combinación por derecha terminó en un pase atrás que encontró a Haaland, quien con un zurdazo cruzado liquidó el partido con el 3-0. Ya sobre el final, a los 81´, el francés Cherki selló la goleada con una definición de zurda.

Con esta victoria, los de Guardiola van por todo en Inglaterra. Haaland, que viene de anotar 34 goles en 48 partidos la temporada pasada, comenzó con el pie derecho y reafirma su condición de arma letal para un equipo que quiere recuperar la Premier.