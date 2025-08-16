Ingresar
Richarlison brilló con un doblete y la replica su gol del Mundial en la goleada del Tottenham

El brasileño fue la figura del partido y mostró su repertorio con una media chilena que recordó su mejor gol en Qatar 2022.

Hoy 15:20

Richarlison se destacó en la victoria 3-0 del Tottenham como local ante Burnley, por la primera fecha de la Premier League 2025/26. El delantero marcó un doblete, y su segundo tanto, una impresionante media chilena, rememoró aquel gol histórico con la Selección de Brasil frente a Serbia en el Mundial de Qatar 2022.

El equipo dirigido por Thomas Frank contó con titulares de peso, como Cristian Romero, quien además capitaneó al conjunto. Los goles llegaron rápido: Richarlison abrió el marcador a los 10 minutos, repitió a los 15 del segundo tiempo, y Johnson cerró la goleada a los 21 de la etapa complementaria, dejando atrás la derrota ante el PSG en la Supercopa Europea.

