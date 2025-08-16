Estudiantes de Medicina de la UNSE inician rotación rural en hospitales del interior

La experiencia de formación incluye sedes en San Pedro de Guasayán, Nueva Esperanza, Suncho Corral, Los Telares, Forres y Pinto, con el acompañamiento de equipos médicos locales.

Hoy 18:20

La Dra. Graciela Alzogaray, directora del Interior del Ministerio de Salud, visitó el Hospital de Lavalle junto a las estudiantes Ana Nassif y Sofía Lecuona, de 6° año de la Facultad de Medicina de la UNSE, quienes comenzaron la Rotación Obligatoria Rural en el Hospital “Dr. Octavio Carabajal” de San Pedro de Guasayán. Allí, la directora del establecimiento, Dra. Silvia Yadón, y el Dr. Luís Díaz cumplen el rol de instructores en este proceso de capacitación.

La rotación se extenderá desde el 4 de agosto hasta el 22 de septiembre, período durante el cual las estudiantes realizarán prácticas intensivas en contacto directo con la comunidad.

De manera simultánea, este programa se desarrolla también en los hospitales de Nueva Esperanza, Suncho Corral, Los Telares, Forres y Pinto, que este año sumaron tres nuevas sedes tras el acuerdo alcanzado con los equipos técnicos de la Facultad.

Con la incorporación de este grupo, ya son más de 100 los estudiantes de Medicina de la UNSE que completaron esta instancia de formación práctica en hospitales del interior de la provincia, fortaleciendo su experiencia profesional y contribuyendo a mejorar la atención en las comunidades locales.