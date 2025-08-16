El vicegobernador participó de la apertura del 11º Encuentro Latinoamericano de Payadores en Herrera

En su mensaje, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo y las felicitaciones del gobernador Gerardo Zamora.

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Dr. Gerardo Zamora, encabezó este sábado en la localidad de Herrera, junto al destacado "Payador Quichuista" Lázaro Moreno, del acto de apertura del 11° Encuentro Latinoamericano de Payadores.

En el predio donde se realiza este nuevo encuentro, ubicado en el barrio Tala Pozo de esta localidad del departamento Avellaneda, Lázaro Moreno, junto a destacados payadores argentinos, chilenos y uruguayos, recibió al Vicegobernador donde cientos de santiagueños y turistas disfrutarán hasta mañana domingo de este evento internacional que resume el arte y pasión por la música y la tradición.

En su mensaje, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo y las felicitaciones del gobernador Gerardo Zamora "quien me ha pedido que transmita y ratifique con mi presencia ese compromiso que tiene con los cultores de esta Argentina bien nuestra y, también, el respaldo permanente del Gobierno de la Provincia a este tipo de manifestaciones culturales como este Encuentro Latinoamericano de Payadores que se posicionó en un lugar preponderante en el calendario de eventos importantes de la provincia".

"Siempre es una alegría venir a la casa de Lázaro, a este Encuentro de hermanos latinoamericanos que, pese a este tiempo tan difícil que estamos viviendo, nos llena de alegría que se pueda seguir haciendo y uniendo a tantos cultores de lo nuestro, quienes llevan como bandera el respeto mutuo, el ser paisano, el ser criollo y el ser nacional, que, precisamente, son valores que están en crisis en este momento", remarcó.

Por su parte, Lázaro Moreno agradeció el respaldo del Gobierno provincial y destacó la importancia del encuentro como "un espacio para conocer la cultura local y disfrutar de la convivencia familiar en un entorno natural".

A la apertura del evento asistieron: intendente de Selva, Enrique Bertolino; comisionados Marcos Bravo (Herrera), Leandro Acosta (Vaca Humman) y Carlos López (Vilelas); excomisionado municipal de Mailín, Guillermo Gattás; turistas y público en general.

Durante la ceremonia de apertura, el secretario Legislativo Dr. Luis Herrera, entregó la declaración de Interés Provincial emitida por la Cámara de Diputados.