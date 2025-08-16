Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 AGO 2025
Somos Deporte

Los Juveniles de Central Córdoba y una nueva jornada de acción

Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de visitantes.

Hoy 18:31

Las divisiones inferiores de Central Córdoba salieron a escena en la 22ª fecha del torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA al enfrentar a los de Barracas Central. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugaron como locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de visitantes.

Resultados:

• La 4ª división ganó 1-0. Gol: Ferreira -p- (CC).

• La 5ª división perdió 2-1. Goles: Milessi (CC); Espinola y Volpe (BC).

• La 6ª división empató 2-2. Goles: Sabalza y Gómez (CC); Rocabado -2- (BC).

• La 7ª división perdió 4-1. Goles: Martini, Beck, Vera y La Grutta Dattoli (BC); Cassini (CC).

• La 8ª división empató 1-1. Goles: Sans (B); Scardulla -p- (CC).

• La 9ª división perdió 5-0. Goles: Benitez -3-, Galván y Pacheco (B).

Con estos resultados, la 4ª división se ubica última con 9 puntos, la 5ª está 30ª con 13 unidades y la 6ª va 30ª con 12. Por su parte, la 7ª marcha 31ª con 10, la 8ª va 24ª con 22 y la 9ª se ubica 29ª con 14.

El próximo compromiso de los juveniles de Central Córdoba será el sábado 23 de agosto ante los de Godoy Cruz. Las divisiones 4ª, 5ª y 6ª jugarán de visitantes, mientras que 7ª, 8ª y 9ª lo harán de locales.

