Rotación y dudas: el probable equipo de River para recibir a Godoy Cruz

Gallardo piensa en el Clausura y en la Libertadores: podría dar descanso a algunos referentes y sumar juveniles en el Monumental.

Hoy 19:41

River se prepara para recibir a Godoy Cruz este domingo en el Monumental, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. En paralelo, Marcelo Gallardo planifica la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad, por lo que analiza una rotación con variantes tácticas y nombres frescos.

La principal novedad sería el ingreso de Sebastián Boselli en la zaga, quien compartiría dupla con Lautaro Rivero, permitiendo que Paulo Díaz descanse tras llegar entre algodones al cruce en Paraguay. Otra alternativa que maneja el Muñeco es el debut de Juan Carlos Portillo como volante central, ya recuperado de una tendinitis.

En el mediocampo, la competencia es fuerte: Nacho Fernández, Kevin Castaño y Meza pelean por un lugar en la alineación. Además, el juvenil Santiago Lencina seguiría como titular, mientras que Juanfer Quintero podría reaparecer desde el arranque. En ataque, Gallardo define si apuesta por la continuidad de Miguel Borja o si le da rodaje a Sebastián Driussi, que regresó en la ida ante Libertad tras casi dos meses de baja.

El probable equipo de River ante Godoy Cruz sería con: Franco Armani; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández/Juan Cruz Meza/Kevin Castaño; Santiago Lencina/Juanfer Quintero; Miguel Borja/Sebastián Driussi, Ian Subiabre/Driussi.