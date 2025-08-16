Golazo de Lamine Yamal y triunfo de Barcelona en su debut en La Liga

El equipo culé venció 3-0 a Mallorca como visitante en la primera fecha, con gritos de Raphinha, Ferrán Torres y una joya del juvenil de 18 años.

Hoy 17:53

El Barcelona arrancó con todo su camino en La Liga 2025/26 al golear 3-0 a Mallorca en condición de visitante. El partido tuvo como gran protagonista a Lamine Yamal, que cerró la cuenta con un golazo de zurda que hizo recordar a las mejores jugadas de Lionel Messi.

El encuentro se abrió rápido: a los 7 minutos del primer tiempo, Raphinha puso el 1-0 y a los 23 Ferrán Torres amplió la ventaja. Ya en tiempo de descuento, Yamal encaró desde la derecha, enganchó hacia el medio y sacó un remate que se clavó en el ángulo del arquero Leo Román, desatando la locura culé.

Mallorca quedó condicionado muy temprano por dos expulsiones en apenas cinco minutos: primero Manu Morantes por doble amarilla (33’) y luego el kosovar Vedat Muriqi (38’). Con nueve jugadores, el local resistió lo que pudo, pero no pudo evitar la goleada. Además, el segundo gol de Barcelona generó polémica: el árbitro no detuvo el juego pese a que un futbolista local había quedado tendido por un golpe en la cabeza.

Con esta victoria, el Barcelona empieza la temporada con confianza y deja la sensación de que el joven Lamine Yamal puede ser la gran figura culé del año.