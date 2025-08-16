Bayern Múnich se quedó con la Supercopa de Alemania gracias a un gol de Luis Díaz

El equipo bávaro derrotó 2-1 al Stuttgart y sumó su título número 11 en la competencia. El colombiano fue clave con un cabezazo decisivo.

El Bayern Múnich arrancó la temporada 2025/26 con una sonrisa tras consagrarse campeón de la Supercopa de Alemania, al vencer por 2-1 al Stuttgart en el MHP Arena. Con esta conquista, el conjunto dirigido por Vincent Kompany levantó el trofeo por undécima vez en su historia, consolidando su hegemonía en el fútbol germano.

El marcador se abrió a los 17 minutos con una genialidad de Harry Kane, que definió de volea mientras caía al suelo. Poco después llegó el momento sudamericano: un centro preciso de Serge Gnabry encontró la cabeza del colombiano Luis Díaz, quien amplió la diferencia y se llevó todos los aplausos en su primera final con la camiseta bávara. Sobre el cierre, Jamie Leweling descontó para Stuttgart, aunque no alcanzó.

La llegada de Luis Díaz al Bayern ya dejó huella. El ex Liverpool, fichado por 70 millones de euros, se convirtió en el tercer refuerzo más caro de la historia del club y en esta final respondió con creces. Su festejo, imitando al de su ex compañero Diogo Jota, marcó un guiño a su pasado y el inicio de un nuevo capítulo en Múnich.

La Supercopa alemana, rebautizada este año como Franz Beckenbauer en homenaje al histórico campeón del mundo en 1974, volvió a quedar en manos del Bayern, que estira su ventaja como máximo ganador. Le sigue el Borussia Dortmund con seis títulos y el Werder Bremen con tres.