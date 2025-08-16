Fatal accidente en Chaco: un hombre fue aplastado por su tractor en Las Breñas

Tenía 42 años y se encontraba realizando labores rurales. Investigan las circunstancias del hecho.

En la mañana de este sábado, un trágico episodio sacudió a la comunidad rural de Las Breñas, en la provincia de Chaco. Alfonso Campos murió aplastado por su propio tractor mientras realizaba trabajos en el campo.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó con un llamado de alerta recibido en la Comisaría de Las Breñas, que daba cuenta de un posible accidente fatal en una zona rural.

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena que confirmaba la gravedad de la situación. Un tractor Fiat 700, de color naranja, se hallaba volcado sobre una cuneta pluvial.

Debajo del vehículo yacía el cuerpo de Campos, sin signos vitales. Tenía 42 años y residía en el mismo paraje donde ocurrió el hecho. Minutos más tarde, personal de salud arribó con una ambulancia. Allí, constataron el fallecimiento del hombre en el sitio.

De acuerdo con lo que trascendió, Campos era un reconocido trabajador rural de la zona y se encontraba realizando tareas con el tractor en el momento del accidente.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía N°2 de Charata dispuso un operativo con la intervención del Gabinete Científico y la División Bomberos, que llevaron adelante las pericias necesarias.

El hecho provocó conmoción entre los vecinos, quienes recordaron a Campos como una persona de labor y con arraigo en la comunidad. Mientras tanto, las causas del accidente permanecen bajo investigación, a la espera de los resultados de las tareas técnicas que buscan esclarecer lo sucedido.