Allanamientos en los barrios John Kennedy y Mosconi terminó con tres hombres detenidos con cocaína, armas y dinero

La Dirección de Drogas Peligrosas allanó viviendas en los barrios John Kennedy y Mosconi. Secuestraron envoltorios con cocaína, armas caseras y más de 800 mil pesos. Los detenidos son tres integrantes de la misma familia.

Hoy 20:39

Una serie de allanamientos realizados en los barrios John Kennedy y Mosconi de ciudad Capital permitió a la Dirección General de Drogas Peligrosas desbaratar un presunto punto de venta de estupefacientes.

El procedimiento, ordenado por la Justicia en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, derivó en la detención de tres hombres de apellido Cordero, de 18, 24 y 40 años.

Durante los registros domiciliarios, los efectivos incautaron 45 envoltorios de nylon con cocaína, una balanza de precisión con restos de la misma sustancia, dos armas caseras tipo “tumbera”, un machete, seis teléfonos celulares de alta gama y la suma de $801.150 en efectivo.

Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial junto con los elementos secuestrados, mientras avanza la causa que busca determinar la magnitud de la red de narcomenudeo en la zona.

