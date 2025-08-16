Ingresar
Con siete partidos, continua la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña

La jornada se jugará desde las 16:00 horas y contará con encuentros que podrían definir posiciones importantes en la tabla.

Hoy 06:23

Este domingo 17 de agosto continua la actividad en la Liga Santiagueña de Fútbol con siete partidos correspondientes a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, todos con público local en sus respectivas canchas. La jornada se jugará desde las 16:00 horas y contará con encuentros que podrían definir posiciones importantes en la tabla.

El programa de partidos de este domingo es el siguiente:

  • 16:00 Atlético Forres vs. Yanda
  • 16:00 Agua y Energía vs. Central Argentino
  • 16:00 Unión de Beltrán vs. Mitre
  • 16:00 Independiente de Fernández vs. Instituto Santiago
  • 16:00 Defensores de Forres vs. Vélez de San Ramón
  • 16:00 Sarmiento vs. Independiente de Beltrán
  • 16:00 Unión Santiago vs. Villa Unión

Los encuentros se presentan como clave para los equipos que buscan escalar posiciones en el Clausura, mientras que el lunes 18 se jugará el partido restante de la fecha entre Central Córdoba y Sportivo Fernández, a puertas cerradas en el predio sintético del CACC en El Zanjón.

Con el apoyo de su gente, los equipos saldrán a la cancha con el objetivo de sumar puntos y acercarse a la cima del torneo.

