Concluyó con éxito el primer ciclo de la “Escuelas de Ciudadanías en Escuelas”: un espacio para el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva

Con una importante participación ciudadana, finalizó el sábado 16 de agosto, en el FORUM, el primer ciclo del programa “Escuela de Ciudadanías en Escuelas”, una iniciativa organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración (CEDI), conducida por el abogado Martín Díaz Achaval y el politólogo Diego Roberto Ramos. Esta propuesta formativa, que recorrió las localidades de Monte Quemado, Bandera y Frías, fue declarada de interés académico por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el Ministerio de Educación.

Más de 200 personas participaron del cierre de este primer ciclo que, a través de cuatro encuentros temáticos, se convirtió en un espacio de debate y construcción colectiva, donde se promovió el intercambio de ideas, el ejercicio de la autocrítica y la elaboración de propuestas comunitarias.

Uno de los principales valores que atravesó la formación fue la fraternidad política, una categoría ética promovida por el Papa Francisco bajo la premisa de que “nadie se salva solo”. Lejos de los discursos individuales o fragmentados, este enfoque llama a recuperar el sentido transformador de la política desde una perspectiva comunitaria, solidaria y humanista.

Una respuesta social frente al individualismo y la violencia simbólica

Los responsables del ciclo señalaron la necesidad de deconstruir los relatos que impulsan el individualismo, la anti política y el desprecio por lo diferente, abriendo en cambio espacios donde las diferencias puedan convivir, dialogar y encontrar puntos de encuentro.

Uno de los desafíos actuales abordados en las jornadas fue la normalización de la violencia discursiva, especialmente hacia sectores vulnerables, migrantes y minorías. En ese sentido, se destacó la urgencia de fomentar una educación ciudadana que forme en valores democráticos, desde el respeto, la escucha y la convivencia pacífica.

Lejos de centrarse en respuestas punitivas, se propuso trabajar desde la formación y el pensamiento crítico, reconociendo que el conflicto no es negativo en sí mismo, sino que debe ser gestionado desde la palabra, el diálogo y la búsqueda de consensos.

El poder de la palabra y el compromiso ciudadano

Durante los encuentros, se evidenció una fuerte necesidad de expresar lo que se siente y piensa, de construir colectivamente a partir del disenso y de validar la palabra como herramienta de transformación. Según los facilitadores, la gente necesita espacios donde no se impongan discursos únicos, sino que se reconozca el derecho a pensar distinto sin caer en la confrontación destructiva.

Los contenidos de las capacitaciones permitieron abordar cuestiones de convivencia social, participación democrática y empoderamiento ciudadano, con una mirada crítica hacia ciertas prácticas políticas actuales que, desde las redes sociales, tienden al simplismo, la agresión y la polarización.

Una propuesta para madurar como sociedad

El objetivo de este ciclo fue claro: recuperar la ciudadanía como práctica activa, consciente y transformadora. No se trata solo de participar, sino de hacerlo desde una actitud reflexiva, empática y comprometida con el bien común. Así, las “Escuelas de Ciudadanías” invitan a reconocer nuestras diferencias, pero también a encontrar en ellas la posibilidad de crecer como comunidad.

El segundo ciclo del programa ya tiene fecha: se desarrollará el próximo 3 de septiembre en la ciudad de Forres, y promete seguir profundizando esta pedagogía de la fraternidad y la convivencia democrática.