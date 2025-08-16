Decomisaron carne y embutidos sin cadena de frío en Entre Ríos

El operativo fue realizado por Senasa, que detectó la falta de documentación sanitaria y advirtió que representaba un riesgo para la salud pública.

Hoy 21:31

En la provincia de Entre Ríos se evitó el comercio de carne bovina y embutidos que eran transportados sin cadena de frío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo a cargo del operativo, se decomisaron más de 37 kilos de carne bovina y embutidos que eran trasladados sin la refrigeración adecuada ni la documentación sanitaria correspondiente, lo que suponía “un riesgo para la salud pública”.

El vehículo trasladando carne bovina con hueso, y diversos productos y derivados de origen animal sin el permiso de tránsito obligatorio, fue detectado por agentes del Centro Regional Entre Ríos del Senasa.

Con el acompañamiento de la policía provincial, realizaban una verificación de rutina en el puesto de control fitosanitario que el organismo tiene en el kilómetro 197 de la Ruta Nacional 127, en la localidad de Federal.

La inspección del rodado constató que los embutidos presentaban temperaturas entre los 14 y 15°C, superando ampliamente los rangos establecidos por la normativa vigente (1 a 7°C). Esta irregularidad comprometía gravemente la inocuidad del alimento y su aptitud para el consumo.

Por tal motivo, los agentes del Senasa decomisaron y desnaturalizaron toda la carga que incluía cortes bovinos con hueso (10 kg), fiambres (15 kg), chorizos (7 kg), y otras carnes rojas sin hueso (5 kg).

Este tipo de operativos se enmarca en “las acciones permanentes que el Senasa lleva adelante en todo el país para proteger la salud pública y el comercio legal”.

Según indicaron desde el organismo, la colaboración con otras fuerzas de seguridad resulta clave para asegurar que los alimentos que llegan a los consumidores sean seguros y cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.