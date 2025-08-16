Éxito rotundo en la 6ª edición de la Copa Amérian Carlos V en Termas de Río Hondo

El torneo se disputó a 36 hoyos bajo la modalidad Medal Play, dividido en cuatro categorías por handicap, además de las tradicionales competencias especiales como el Best Approach y los Long Drive.

Con un marco de gran convocatoria y entusiasmo, se celebró con notable éxito la sexta edición de la Copa Amérian Carlos V, el tradicional torneo de golf organizado por el Hotel Amérian Carlos V en conjunto con la agencia Trending Golf y el Termas de Río Hondo Golf Club.

Este prestigioso certamen, que en su edición 2025 tuvo dos fechas para dar respuesta al creciente interés de los golfistas, reunió a jugadores de distintos puntos del país, incluyendo Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba, entre otros destinos. La Copa se consolida año a año como uno de los encuentros más esperados del calendario amateur argentino.

Ganadores – Pruebas Especiales

Best Approach Mixto – Hoyo 4: Santiago Emilio Suñer

Long Drive Damas – Hoyo 10: Soon Jeong Kim

Long Drive Caballeros – Hoyo 10: Young Soo Youn

Últimos 18 Hoyos

Categoría Desde 25: César Agustín Lascano – 77 golpes

18 a 24.9: Ángel Vucovich – 80 golpes

12 a 17.9: Soon Jeong Kim – 73 golpes

Hasta 11.9: Santiago Emilio Suñer – 70 golpes

Clasificación General – Gran Copa Amérian

Categoría Desde 25

1º Enrique Lascano Allende – 155 golpes

2º Ricardo Bachur – 157 golpes

Categoría 18 a 24.9

1º Young Soo Youn – 145 golpes

2º Carlos Raymundo Ramos – 147 golpes

Categoría 12 a 17.9

1ºAgustín Javier Sánchez – 140 golpes

2º Enrique Fernández Bodereau – 147 golpes

Categoría Hasta 11.9

1º Ariel Ceballos – 145 golpes

2º Javier Alberto Ibarra – 146 golpes

La jornada de cierre tuvo lugar en las instalaciones del lujoso Hotel Amérian Carlos V, donde se llevó a cabo una cena de gala con la entrega de trofeos a los ganadores, sorteos y regalos para los presentes, cortesía de los patrocinadores.

Agradecimientos

El torneo contó con el valioso apoyo de Bodegas Rutini, Alfajores Hondeños, Amérian Hoteles, Banco Santiago del Estero (BSE) y Tarjeta Sol, firmas que año tras año acompañan y respaldan esta fiesta del golf argentino.

Sin lugar a dudas, la Copa Amérian Carlos V se afianza como un clásico del golf nacional, combinando deporte, camaradería y hospitalidad de primer nivel en el corazón de Termas de Río Hondo.