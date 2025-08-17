Barby Franco fue internada y encendió las alarmas entre sus seguidores

A través de sus redes, Barby se mostró en una cama de hospital. Familiares y allegados salieron a aclarar la situación.

Hoy 01:05

Barby Franco compartió varias fotos en sus redes sociales desde la clínica Otamendi. Se fotografió desde la sala de espera; vestida con camisolín y gorro antes de ser intervenida; y acostada en una cama, con su pulgar arriba para indicar que su procedimiento había salido bien.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Posteos

A partir de las imágenes, hubo cierta preocupación entre sus seguidores, ya que se desconocía que la modelo tuviera alguna situación médica que atender. Sin embargo, tal como ella lo dio a entender en sus publicaciones, no hubo ninguna emergencia.

Posteos

Desde el entorno de la influencer aseguraron que no era un procedimiento de rutina. “Fue un control, ella está mejor que (su pareja Fernando) Burlando”, indicaron.