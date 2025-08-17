Cáscaras de cebolla al sol: el truco casero que pocos conocen

Desde usos en jardinería hasta infusiones naturales, las cáscaras de cebolla secas pueden ser muy útiles.
Las cáscaras de cebolla siempre suelen terminar en la basura, pero lo que muchos no saben es que esconden varios usos prácticos para el hogar, sobre todo si se secan al sol.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
De esa manera, se elimina la humedad, lo que evita que se pudran y pueden guardarse durante largo tiempo.
Además, esta parte del vegetal contiene antioxidantes, flavonoides y compuestos que sirven tanto en la cocina como en el hogar.
Una de las formas más conocidas y fáciles es enterrar las cáscaras trituradas directamente alrededor del tallo, a unos 2 o 3 centímetros de profundidad. También, podés hervirlas y dejarlas reposar, luego colarlas y usar el líquido para regar las plantas cada 15 días.