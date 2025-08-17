Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol

Córdoba. Las fuentes policiales indicaron que Gastón Zárate, de 45 años, discutió con otro hombre de 37 y lo atacó con un fierro de 40 centímetros de largo.

Gastón Zárate, el pintor que fue vinculado con el asesinato de Nora Dalmasso, fue detenido este sábado acusado de matar a golpes a un hombre después de un partido de fútbol.

Todo ocurrió en medio de una pelea en el Complejo El Águila, en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Las fuentes policiales indicaron que Zárate, de 45 años, discutió con otro hombre de 37 y lo atacó con un fierro de 40 centímetros de largo. Poco después, fue detenido.

El “perejil” del caso Dalmasso

La mujer fue asesinada en 2006 en su casa de Villa Golf y Zárate, que trabajaba como pintor en ese lugar en ese momento, fue detenido como el principal sospechoso.

En este caso, la Justicia lo acusó de presunto abuso sexual seguido de homicidio. Al conocerse el arresto, la comunidad de Río Cuarto marchó para exigir su liberación al considerarlo “un perejil” en la causa.

Horas después, el hombre fue liberado por la falta de pruebas concluyentes, ya que un análisis de ADN realizado por el FBI que no coincidía con el suyo. Zárate quedó definitivamente desvinculado del caso en 2011.

Luego de que el crimen sin resolver recobrara la atención del público este año por el lanzamiento de una serie de Netflix, el pintor habló TN sobre las secuelas de esa acusación.

“Desviaron mi vida, se aprovecharon de un pobre diablo. No pude progresar de ninguna manera", aseguró en ese momento.

A pesar de que él haber sido testigo de una pelea entre Dalmasso y su esposo, Marcelo Macarrón, apenas unos días antes del crimen, Zárate quedó bajo el foco como el presunto asesino. “Ese día que me llevaron (los oficiales) me dijeron que cualquiera les venía bien para tapar el caso. Estuve 12 horas en una cárcel, como un preso común”, recordó. Luego de ser liberado, permaneció bajo investigación por cuatro años.

“Me perjudicó en todo”, aseguró Zárate a TN en otra entrevista hace años atrás. “Me gritaban cosas por la calle, no me daban trabajo porque la gente dudaba de mí”, dijo.

En ese momento, comentó que se dedicaba a hacer mudanzas y tuvo que aprender “a rebuscárselas” solo. “Ahora hago fletes, envíos, pero la verdad no nos pudimos recuperar. No pude volver a trabajar más en los country”, aseguró.

La desconfianza y los comentarios en redes sociales lo llevaron a dejar la pintura. “Cada tanto alguno me reconoce y me mira con recelo, como que yo tuve algo que ver con el asesinato de Nora Dalmasso”, concluyó.

A pesar de que su reputación fue casi totalmente destruida, Zárate decidió quedarse en Río Cuarto, donde hoy volvió a ser detenido.