Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías

Los efectivos transitaban en una moto y pararon a pedir indicaciones a un vecino. Dos ladrones quisieron asaltarlos. El intercambio de disparos dejó un policía herido.

Hoy 06:49

Un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes en la localidad bonaerense de San Justo, en La Matanza, terminó con un agente herido y un ladrón muerto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ocurrió en la tarde de este sábado en el cruce de las calles Anchoris y Coronel Lynch, cuando los policías que se desplazaban en una moto frenaron para pedir referencias a un vecino.

Fuentes policiales indicaron a TN que dos hombres en moto se acercaron y amenazaron con cometer un robo. Ante esta situación, los efectivos dieron la voz de alto y empezó un tiroteo.

Te recomendamos: La Matanza: motochorros mataron a una mujer y balearon a su hermana policía para robarles la moto

Durante el intercambio de disparos, el capitán Ricardo Ferreyra, de la DDI La Matanza, recibió un balazo en la pierna izquierda, con entrada y salida. A pesar de la herida, estaba consciente y fue asistido de inmediato por una ambulancia que lo trasladó al Policlínico de San Justo.

En el lugar, uno de los delincuentes murió al recibir un disparo en la cabeza. Minutos después, los médicos constataron su muerte. Hasta el momento, no fue identificado, aunque es un hombre mayor de edad. Su cómplice escapó y es intensamente buscado por la Policía.

Un vecino de la zona señaló que los policías habían frenado para consultarle una calle cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

En el lugar trabajaron ambulancias municipales y personal de la comisaría de San Justo.