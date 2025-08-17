Día del Niño en Santiago: actividades para hacer con los peques este domingo

La ciudad Capital se llena de actividades en una jornada que será especial para los pequeños de la casa.

Hoy 07:00

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño en todo el país y es momento de ponerse creativos con las actividades para nuestros peques.

En este sentido, la Municipalidad de la Capital, el shopping Portal Santiago, entre otros, ya lanzaron sus propuestas para pasar un fin de semana increíble.

Prestá atención. Te traemos a continuación un cronograma con las actividades y los detalles más importantes para que puedas elegir:

La Municipalidad de la Capital preparó una fiesta a partir de las 15 en el Parque Aguirre, en el playón de la Banda de Música de la Policía, a metros del Parque de los Niños. Como siempre, la entrada es libre y gratuita. Una invitación para vivir una tarde de juegos, peloteros, animación, música y sorteos.

Por su parte, en el Centro Cultural del Bicentenario habrá una actividad para los más pequeños. De 19 a 20:30 habrá un show del circo Varieté. contorsionistas, freestyle de fútbol, destreza sobre el monociclo y más.

Además, en el shopping Portal Santiago, en avenida Rivadavia y Ejército Argentino, también habrá actividades especiales de 15 a 19hs, con entrada libre y gratuita. Está previsto un Taller de Arte (15 a 19 hs) y Bar de Glitter (15 a 19 hs). A las 19 habrá un show circense.

El Día del Niño se celebra en Santiago del Estero y las propuestas son muchas. Ahora que conoces todas las actividades organizate y hacele pasar a tu peque un día inolvidable.

Texto: Fabricio Herrera, alumno de la Licenciatura en Comunicación Social de la UCSE.