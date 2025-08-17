Ingresar
Último día: la Fiesta de la Abuela Carabajal convoca a miles de personas de todo el país

Este domingo llega a su fin la tradicional fiesta que año tras año reúne a multitudes en el barrio Los Lagos, en la ciudad de La Banda.

Hoy 07:25
Fiesta por la Abuela Carabajal.

La Fiesta de la Abuela María Luisa Paz de Carabajal llega este domingo a su fin. La edición 2025 del encuentro nacional concluirá a las 19 con la actuación de Raúl Fernando "Demi" Carabajal, nieto de doña María Luisa, quien subirá al escenario para decir adiós y agradecer cantando.

Previamente, a partir de las 14, estarán artistas de la talla de Saúl Belindo "Cuti" y Roberto Carabajal, Carlos Oscar "Peteco" Carabajal, Roxana Carabajal, Mariela Carabajal, Pablo Carabajal, Homero Carabajal Cárpena para homenajear a María Luisa.

Como suele suceder en ediciones anteriores, la del 2025 también tuvo una enorme convocatoria. Turistas provenientes de todo el país, con gran mayoría del sur de Argentina, poblaron el patio de la casa de la abuela y también las distintas peñas que se realizaron alrededor del histórico solar ubicado en el barrio Los Lagos.

El escenario "Las manos de mi madre" fue nuevamente el lugar en el que, emergentes y consagrados, trajeron su música, la interpretaron con devoción y pusieron a bailar a los miles de almas que se congregaban día a día para disfrutar del embrujo de esta tierra: la música folclórica y las danzas.

La Peña Sonckoy, de Cuti y Roberto Carabajal, le pusieron el toque de distinción con su montaje destacado en el predio de los Silos, en el barrio Los Lagos. Asimismo, volvió la Peña La Fisura. Este año, se inauguró también la Casa de la Chacarera. Y los patios tradicionales trabajaron a full.

Fueron homenajeadas destacadas personalidades de la dinastía folclórica santiagueña, entre ellos Mario Rolando "Musha" Carabajal (la Municipalidad de La Banda inauguró un paseo que lleva su nombre sobre la calle Dalmiro Coronel Lugones) y Eduardo "Chaca" Carabajal (en el cine Renzi se destacó un sentido espectáculo para recordarlo).

