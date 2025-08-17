Feroz vuelco de una camioneta en Ruta 34: tres personas heridas, incluido un niño de tres años

El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Las Victorias y aún se investigan las causas del accidente.

Hoy 09:06

Este sábado, alrededor de las 10:45 horas, se registró un accidente vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 740, en cercanías de la localidad de Las Victorias. Una camioneta Renault Sandero Stepway, de color gris., volcó por razones que aún se intentan establecer, dejando como saldo tres personas lesionadas, entre ellas un niño de tan solo tres años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el interior del vehículo se encontraba el conductor, Sánchez, de 41 años, oriundo de Orán, Salta. El hombre, que presentaba lesiones, estaba consciente cuando llegaron los efectivos policiales.

Fuera del rodado, en el suelo y con dolencias visibles, se encontraba Vallejos, también de Orán, quien fue identificada como la acompañante. A pesar de las lesiones, la mujer se mantenía consciente al momento del auxilio.

El tercer involucrado en el siniestro es un niño de tres años, quien sufrió una lesión visible en el cuero cabelludo. Al igual que los adultos, el menor se encontraba consciente en el momento del rescate.

El personal médico fue solicitado de inmediato, y varias ambulancias acudieron al lugar para asistir a los heridos. También se solicitó la intervención de los efectivos de criminalística y del fiscal de turno, quien quedó a cargo de las actuaciones para determinar las causas del siniestro.