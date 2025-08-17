Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 14º
X
Mundo

Tiroteo dentro de un restaurante de Brooklyn dejó al menos tres muertos y ocho heridos

Autoridades estiman que hubo varios tiradores y en el lugar se contabilizaron casi 40 casquillos de balas, lo que da una magnitud del incidente.

Hoy 08:29

Tres hombres murieron y al menos ocho personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en el Taste of the City Lounge, un restaurante ubicado en 903 Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights, Brooklyn, según confirmó la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las víctimas fatales son hombres de 27 y 35 años, además de un tercero cuya edad no ha sido confirmada. Ocho personas más fueron trasladadas de urgencia a hospitales locales y hasta ahora se desconoce su condición.

La policía recuperó 36 casquillos de bala en la escena y no descarta que hayan participado varios tiradores.

Te recomendamos: Estados Unidos: tiroteo en un casino de Reno dejó tres muertos y tres heridos

Testigos describieron en redes sociales un fuerte operativo, con cintas policiales que se extendían por varias cuadras, mientras ambulancias y patrulleros iluminaban la calle.

“Algo como esto es, por supuesto, una terrible anomalía”, señaló Tisch, al subrayar que Nueva York registra este año el número más bajo de incidentes con armas de fuego en siete meses desde que existen registros.

El club nocturno, que abrió en 2022 y ofrece gastronomía caribeña y estadounidense, había cerrado alrededor de las 3 de la mañana, minutos antes del ataque. La policía mantiene abierta la investigación.

La NYPD mantiene abierta la investigación.

TEMAS Nueva York

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre
  3. 3. Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones
  4. 4. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  5. 5. Barby Franco fue internada y encendió las alarmas entre sus seguidores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT