Israel bombardeó un sitio energético en Yemen utilizado por los rebeldes hutíes

Hoy 09:12

El ejército de Israel informó este domingo que atacó un “sitio de infraestructura energética” en Yemen utilizado por los rebeldes hutíes, en una nueva acción contra el grupo respaldado por Irán que ha lanzado ataques contra territorio israelí desde el inicio de la guerra en Gaza.

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron que sus unidades “golpearon profundamente dentro de Yemen, atacando un sitio de infraestructura energética que servía al régimen terrorista hutí” en la zona de Sanaa, capital controlada por los rebeldes, sin identificar con precisión la instalación alcanzada.

Desde octubre de 2023, tras el inicio de la guerra en Gaza, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel alegando solidaridad con los palestinos. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados, pero las ofensivas motivaron una serie de bombardeos israelíes contra posiciones en Yemen. El ejército israelí afirmó que las acciones de este domingo respondieron a “ataques repetidos” de los rebeldes.

El jueves, Israel reportó la intercepción de un misil disparado desde Yemen, cuya autoría fue reivindicada por los hutíes. Además de los ataques contra territorio israelí, el grupo también apuntó contra barcos presuntamente vinculados a Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén, extendiendo más tarde sus operaciones contra embarcaciones asociadas a Estados Unidos y Reino Unido, luego de que estos países desplegaran operaciones militares para proteger la ruta marítima a inicios de 2024.

En mayo, los hutíes pactaron un cese al fuego con Estados Unidos, lo que puso fin a semanas de intensos bombardeos norteamericanos. No obstante, los rebeldes aseguraron que mantendrán sus ataques contra buques con vínculos israelíes.

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

El ejército de Israel informó el viernes que sus tropas ejecutaron varias operaciones en las afueras de Ciudad de Gaza, en preparación de lo que describió como una ofensiva de gran escala para tomar el control de la mayor urbe del enclave palestino, tras casi dos años de guerra.

“En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun, a las afueras de la Ciudad de Gaza”, indicó el ejército en un comunicado. Según la misma fuente, las tropas se encuentran desplegadas “para ubicar explosivos, eliminar terroristas y desmantelar la infraestructura terrorista tanto sobre la superficie como bajo tierra”.

El anuncio se produjo una semana después de que el Gabinete de Seguridad israelí aprobara la captura de Ciudad de Gaza, una decisión que marca un nuevo giro en el conflicto iniciado en octubre de 2023 tras el ataque del grupo terrorista Hamas.

El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí confirmó que el plan de ofensiva sobre la ciudad había recibido luz verde. Desde entonces, residentes consultados por la agencia AFP reportaron un incremento en los bombardeos aéreos en zonas residenciales, mientras Hamas denunció las “incursiones terrestres agresivas” de Israel en los alrededores.